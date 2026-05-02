Уничтожение всего живого: названы последствия попадания солнечного ядра на Землю

Попадание на Землю фрагмента солнечного ядра размером с наперсток приведет к мощному термоядерному взрыву и ледниковой зиме. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгений Бурмистров.

Последствия переноса солнечного вещества напрямую зависят от слоя звезды, из которого взят образец. В ядре материя находится под колоссальным давлением при температуре до 15 млн градусов Цельсия, а ее плотность примерно в 150 раз превышает плотность воды. На Земле не существует способов удержать подобный сгусток энергии.

Мгновенное высвобождение вещества из недр светила спровоцирует детонацию огромной мощности. По словам специалиста ПНИПУ, результатом такого инцидента станет полное уничтожение всего живого и наступление многолетней ледниковой зимы.

Иной эффект вызовет образец из солнечной короны — внешней горячей атмосферы звезды. При попадании на нашу планету это вещество не выдержит давления земной атмосферы и просто рассеется. Однако Бурмистров подчеркнул, что при этом может выделиться энергия, сравнимая со взрывом нескольких килограммов тротила.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.