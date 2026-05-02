Ребенок утонул, прыгая с одного бревна на другое у берега реки в Красноярске

В Красноярском крае ребенок упал в реку, прыгая по бревнам, и утонул

В Канском муниципальном округе утонул семилетний мальчик. Трагедия произошла днем 1 мая на реке Кан у села Бражное. Двое детей гуляли без взрослых. Они подошли к воде, где увидели бревна и придумали для себя опасное развлечение, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Предварительно известно, что мальчики вышли на прибитые к берегу бревна. Они начали прыгать с одного бревна на другое. В какой-то момент один ребенок не удержался. Он упал в воду и утонул.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Спасатели продолжают поиски тела ребенка. На месте работают следователи. О судьбе второго мальчика ничего не сообщается.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. Выясняется, почему дети находились у воды без присмотра. По результатам проверки дадут оценку действиям родителей и ответственных лиц.

