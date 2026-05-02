Смертельный электроприбор: в Мегионе ХМАО ночной пожар унес жизни целой семьи

Семья из 7 человек погибла при пожаре в Мегионе ХМАО

В ночь на 2 мая в поселке Высокий города Мегиона в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре произошел крупный пожар в частном жилом доме, унесший жизни семи человек. Среди погибших — четверо детей, сообщает в своем Telegram-канале губернатор ХМАО Руслан Кухарук.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 01:58. На момент прибытия первых пожарных расчетов было открытое горение, существовала угроза перехода огня на соседние здания.

Площадь пожара составила 142 квадратных метра. В 03:30 силами 16 сотрудников МЧС и четырех единиц техники возгорание было полностью потушено.

Согласно предварительной информации, причиной трагедии стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании электрических приборов. Департаменту социального развития Югры и местной администрации поручили оперативно оказать психологическую и социальную поддержку родственникам погибших.

Правительство автономного округа выразило глубокие соболезнования близким жертв пожара. Власти региона взяли ситуацию под личный контроль и призвали жителей округа к максимальной бдительности при использовании электрооборудования.

