Смертельный электроприбор: в Мегионе ХМАО ночной пожар унес жизни целой семьи
Фото - © ФотоИнтеллект / Фотобанк Лори
В ночь на 2 мая в поселке Высокий города Мегиона в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре произошел крупный пожар в частном жилом доме, унесший жизни семи человек. Среди погибших — четверо детей, сообщает в своем Telegram-канале губернатор ХМАО Руслан Кухарук.
Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 01:58. На момент прибытия первых пожарных расчетов было открытое горение, существовала угроза перехода огня на соседние здания.
Площадь пожара составила 142 квадратных метра. В 03:30 силами 16 сотрудников МЧС и четырех единиц техники возгорание было полностью потушено.
Согласно предварительной информации, причиной трагедии стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании электрических приборов. Департаменту социального развития Югры и местной администрации поручили оперативно оказать психологическую и социальную поддержку родственникам погибших.
Правительство автономного округа выразило глубокие соболезнования близким жертв пожара. Власти региона взяли ситуацию под личный контроль и призвали жителей округа к максимальной бдительности при использовании электрооборудования.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.