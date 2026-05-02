Два ребенка выпали из окон в Омске за несколько часов из-за москитных сеток

В Омске за один день произошли сразу два несчастных случая. Дети выпадали из окон, облокотившись на москитные сетки, которые не выдерживают веса даже маленького ребенка. Оба пострадавших госпитализированы, сообщает Baza .

Один мальчик разбился, упав на асфальт со второго этажа. Второй малыш сорвался с высоты четвертого этажа. В первом случае пострадал 8-летний школьник. Мама оставила его дома одного и ушла в магазин. Ребенок облокотился на сетку в окне, та не выдержала, и мальчик рухнул вниз прямо на асфальт. С многочисленными травмами и ушибами внутренних органов его госпитализировали.

Спустя несколько часов в другом районе города из окна выпал 3-летний малыш. Родители были дома, но отвлеклись на свои дела и не уследили за ребенком. Мальчик также навалился на москитную сетку и сорвался с четвертого этажа. К счастью, он получил менее серьезные травмы. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, но он находится под наблюдением врачей.

По обоим фактам полиция начала проверки. Прокуратура следит за ходом расследования и оценивает, как родители исполняли свои обязанности. Спасатели в очередной раз предупреждают: москитная сетка не защищает от падения. Она рассчитана только на насекомых и не выдерживает веса даже годовалого ребенка. Оставлять детей одних в комнате с открытым окном категорически запрещено.

