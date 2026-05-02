Два ребенка выпали из окон в Омске за несколько часов из-за москитных сеток
Фото - © Медиасток.рф
В Омске за один день произошли сразу два несчастных случая. Дети выпадали из окон, облокотившись на москитные сетки, которые не выдерживают веса даже маленького ребенка. Оба пострадавших госпитализированы, сообщает Baza.
Один мальчик разбился, упав на асфальт со второго этажа. Второй малыш сорвался с высоты четвертого этажа. В первом случае пострадал 8-летний школьник. Мама оставила его дома одного и ушла в магазин. Ребенок облокотился на сетку в окне, та не выдержала, и мальчик рухнул вниз прямо на асфальт. С многочисленными травмами и ушибами внутренних органов его госпитализировали.
Спустя несколько часов в другом районе города из окна выпал 3-летний малыш. Родители были дома, но отвлеклись на свои дела и не уследили за ребенком. Мальчик также навалился на москитную сетку и сорвался с четвертого этажа. К счастью, он получил менее серьезные травмы. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, но он находится под наблюдением врачей.
По обоим фактам полиция начала проверки. Прокуратура следит за ходом расследования и оценивает, как родители исполняли свои обязанности. Спасатели в очередной раз предупреждают: москитная сетка не защищает от падения. Она рассчитана только на насекомых и не выдерживает веса даже годовалого ребенка. Оставлять детей одних в комнате с открытым окном категорически запрещено.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.