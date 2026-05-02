Трагедия 2 мая в Одессе: как погибли люди в Доме профсоюзов в 2014 году и чем закончилось расследование

Что произошло 2 мая 2014 года в Одессе

Весной 2014 года в Одессе после произошедшего в Киеве Евромайдана обострилось гражданское противостояние между теми, кто его поддержал, и теми, кто выступил против. Это привело к трагедии 2 мая, когда в ходе столкновений двух групп граждан погибли, по официальным данным, почти 50 человек.

Основная трагедия разыгралась в Доме профсоюзов, расположенном на площади Куликово поле, где находился палаточный лагерь сторонников Антимайдана. Здесь погибли 42 человека. Все они забаррикадировались в Доме профсоюзов, когда к нему подошли «евромайдановцы». В итоге здание загорелось. Большинство жертв погибли внутри от огня и дыма, а часть разбились, упав с большой высоты.

Учитывая огромное политическое значение произошедшего, каждая из сторон рассказывает историю по-своему. В основном споры между идут о том, кто спровоцировал первые столкновения, начавшиеся еще за пределами Куликова поля, и установить истину тут довольно сложно. А вот в том, что происходило на самой площади, все довольно очевидно: все жертвы принадлежали к «антимайданному» лагерю.

Правда, впоследствии сторонники киевского переворота, равно как и сама украинская власть, пытались обвинить в поджоге Дома профсоюзов погибших там людей: якобы сторонники Антимайдана готовили и бросали наружу коктейли Молотова, которыми ненароком и подожглись. Однако на многочисленных фото и видео с Куликова поля запечатлено, как «евромайдановцы» открыто раздавали бутылки с горючей смесью прямо перед зданием и как затем добивали выпавших из окон людей.

Очевидцы, наблюдавшие за событиями в прямом эфире, помнят и атмосферу ликования, царившую среди украинских пользователей интернета в связи с их «победой» над «колорадами» (так они называли своих оппонентов из-за их любви к георгиевской ленте и симпатий к России).

События накануне 2 мая 2014 года глазами их участника

О своем участии в событиях 2 мая спустя 11 лет рассказал ТАСС депутат Одесского областного совета VI созыва и экс-кандидат в мэры Одессы Алексей Албу.

По его словам, антагонизм между националистической Украиной и интернациональной Одессой был заложен с самого рождения города, поэтому после силового отстранения от власти президента Виктора Януковича в конце февраля 2014 года одесситы, ранее голосовавшие в большинстве случаев именно за него, почувствовали себя обманутыми.

«23 февраля 2014 года, когда горожане узнали о том, что органы государственной власти захвачены, а президент бежал, десятки тысяч людей вышли на улицы и прошли маршем от Соборной площади к Вечному огню и памятнику Неизвестному солдату, скандируя “Одесса — русский город!” и “Нет фашизму!”. Со временем у нас появился свой протестный лагерь на площади Куликово поле, рядом с Домом профсоюзов», – рассказал Албу.

По его словам, в лагере ежедневно находилось около двухсот-трехсот человек, однако каждое воскресенье он разрастался до нескольких десятков тысяч.

«Такое количество несогласных, безусловно, пугало новую власть, именно поэтому она сделала все для того, чтобы утопить эти мирные протестные акции в крови. Акт устрашения — это и есть главная цель массового убийства в Одессе», – уверен одесский политик.

По словам Албу, сторонников новой власти в городе было немного:

«Мероприятия, которые они проводили, были малочисленны, и лишь с помощью привезенной массовки могли собрать до 300 человек. Именно по этой причине в начале апреля в город начали стягиваться боевики из самообороны Майдана. Их стягивали под предлогом помощи в работе правоохранительных органов, вокруг города появились блокпосты».

Бывший депутат также рассказал, что 24 апреля 2014 года прошла сессия облсовета, на которой присутствовал новый начальник УВД Одесской области Петр Луцюк. Ему задавали вопросы о том, на каком основании приехавшие в город активисты останавливают автотранспорт и проводят его досмотр, на что Луцюк сказал обращаться со всеми вопросами к губернатору Владимиру Немировскому. По мнению Албу, тем самым начальник УВД дал ясно понять, что именно губернатор и его команда ответственны за переброску и размещение украинских боевиков.

«И именно они стали той силой, которая позже убивала одесситов и жгла наш родной город», – резюмировал политик.

Трагедия 2 мая в Одессе глазами очевидца

По словам Албу, утром 2 мая в Одессу прибыло несколько сотен футбольных фанатов, которые ранее заявили о намерении провести «Марш за единство Украины».

«Их маршрут должен был проходить через Дерибасовскую в сторону парка Шевченко, где расположен стадион “Черноморец”. Многие одесситы опасались, что приезжим сторонникам Майдана дадут команду свернуть с маршрута и атаковать оппозиционный лагерь. Поэтому небольшая часть активистов Антимайдана, около 400 человек, собралась на Александровском проспекте, в точке, располагавшейся примерно посредине между Куликовым полем и местом сбора националистов. Это было сделано для того, чтобы иметь возможность перекрыть дорогу и не допустить их к нашему лагерю», – рассказал бывший одесский политик.

Албу добавил, что затем произошла провокация — по собравшимся открыли огонь из травматического пистолета:

«По сути, это стало “спичкой, брошенной в пороховую бочку”. Более того, стрелок был задержан и передан милиции, однако до сих пор мы не знаем его имени».

Именно после этого произошли столкновения в городе, которые перетекли в блокаду и поджог Дома профсоюзов. При этом Албу вместе со своим соратником Владом Войцеховским оказался внутри здания.

«Нельзя сказать, что у людей была паника, ведь никто не думал, что нас реально пришли убивать. Люди ходили по коридорам, искали, где можно спрятаться в случае прорыва нападавших», – поделился воспоминаниями политик.

По его словам, когда в здание полетели первые коктейли Молотова и появились первые очаги возгорания, его соратник попытался воспользоваться брандспойтом, но оказалось, что в противопожарной системе здания нет воды.

«Я хорошо помню, как пожилая женщина несла воду в строительной каске, набранную ранее в санузле Дома профсоюзов, чтобы потушить воспламенившуюся занавеску. Помню, как нас закидывали дымовыми шашками, в том числе и самодельными, приготовленными из связок фломастеров. Помню коридоры в дыму, столкновение уже внутри здания, крики о помощи и, главное, неизвестный газ. Это не преувеличение, не ошибка — нападавшие реально использовали какой-то прозрачный газ, от которого сковывало дыхание», – рассказал Албу.

По его словам, вместе с другими активистами Антимайдана он выбрался во внутренний двор благодаря пожарным, которые прислонили к окну здания лестницу. Однако на выходе из внутреннего двора националисты начали избивать выбравшихся палками, цепями и арматурами.

«На мой взгляд, главной причиной того, что нас тогда не убили, стало присутствие невольных свидетелей — пожарных, сотрудников скорой помощи и милиции… Нужно отдать должное сотрудникам милиции — они накрыли мою голову щитами, и удары приходились по туловищу, рукам и ногам. Возможно, если бы не они, я бы не спасся», – признался очевидец событий.

Как рассказал Албу, позже выживших в Доме профсоюзов погрузили в автозак и привезли в один из райотделов Одессы, где местные сотрудники заявили примерно следующее: «Мы получили команду считать вас всех вне закона, но мы шокированы произошедшим! Сейчас мы вызовем скорую, едьте с ними, после того как вам окажут в больнице первую помощь — уходите!».

Чем завершилось расследование событий в Доме профсоюзов

Украинские власти и в самом деле попытались официально обвинить в произошедшей трагедии сторонников Антимайдана, за что даже были раскритикованы Мониторинговой миссией ООН по правам человека. В частности, международные наблюдатели отмечали, что из 29 человек, которые проходили по делу о столкновениях в центре Одессы, 28 были сторонниками федерализации Украины.

«Низкое качество следствия и стремление прокуратуры сосредоточить свое внимание исключительно на сторонниках федерализации создает дополнительные препятствия для выявления истинных виновников случившегося», — говорится в тексте аналитической записки, опубликованной Мониторинговой миссией.

В итоге судебный процесс закончился оправдательным приговором для подсудимых, а единственным, кого привлекли к ответственности, стал бывший сотрудник одесской милиции Дмитрий Фучеджи, заочно приговоренный к 15 годам тюрьмы за бездействие и помощь Антимайдану.

13 марта 2025 года на сайте Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) было опубликовано решение суда, согласно которому власти Украины признаны виновными в бездействии в ходе событий 2 мая 2014 года в Одессе и их последующего расследования.