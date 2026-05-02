«Жаловалась на угрозы»: мужчина сжег труп супруги в крематории зоопарка в Японии

Мужчину задержали после сожжения трупа жены в крематории зоопарка в Японии

33-летнего работника зоопарка Асахияма на северном острове Хоккайдо арестовали по делу о сожжении трупа супруги в кремационной печи зоопарка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TBS.

Инцидент произошел в конце марта. Во время допроса задержанный рассказал, что жег труп супруги на протяжении нескольких часов.

Также мужчина намекнул, что причастен к ее гибели. В печи сотрудники правоохранительных органов нашли частицы останков.

Версия убийства пока еще не подтверждена. При этом телеканал сообщает, что погибшая рассказывала близким об угрозах со стороны мужа.

