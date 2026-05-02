Дроны на радарах, F-16 в воздухе: ночной инцидент на румынско-украинской границе

Румыния подняла самолеты из-за 20 БПЛА у границы с Украиной

В ночь на 2 мая министерство национальной обороны Румынии подняло в воздух два истребителя F-16 из-за группы беспилотников у границы с Украиной. Радары зафиксировали около 20 дронов, двигавшихся в направлении Измаила, сообщает РИА Новости .

Самолеты вылетели около 02:00 с 86-й авиабазы в Фетешти.

Ведомство утверждает, что наземные радары зафиксировали кратковременное проникновение одного из беспилотников в воздушное пространство Румынии в районе Килии. При этом доказательств министерство не привело.

НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения. Ранее парламент государства принял закон, дающий военным право сбивать дроны, нарушающие границы страны.

В Москве не раз подчеркивали, что обвинения в нарушении Россией воздушного пространства европейских государств являются беспочвенными.

