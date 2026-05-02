Количество обращений за паспортами РФ в австрийском Зальцбурге резко выросло

Спрос среди российских граждан на получение заграничных паспортов в консульстве в австрийском Зальцбурге увеличился в несколько раз. Согласно статистике ведомства, в 2024 году количество заявлений на получение документа увеличилось в два с половиной раза по сравнению с 2023-м, рассказал в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.