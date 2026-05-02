сегодня в 07:15

До +15 градусов будет днем 2 мая в Московском регионе

Днем 2 мая в Москве и области ожидается от +13 до +15 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В субботу днем в Московском регионе будет облачная с прояснениями погода. Осадков преимущественно не ожидается.

Ветер будет юго-западный. Скорость составит от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от +6 до +8 градусов. Будет переменная облачность. Осадков преимущественно не ожидается.

Ветер будет юго-западный. Скорость составит от трех до восьми метров в секунду.

