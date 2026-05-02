В России планируют масштабную реформу организации школьного питания

Регионы могут получить право создавать государственные предприятия для организации питания в школах. Такой законопроект, внесенный Законодательным собранием Санкт-Петербурга, скоро начнет рассматривать Госдума, сообщают « Известия ».

Параллельно Совет Федерации предложил правительству разработать региональные программы, которые предусматривали бы приоритетное включение в школьные рационы рыбной продукции и функциональных продуктов питания. Это необходимо, чтобы восполнить дефицит микроэлементов у детей (омега-3, железо, магний, кальций, цинк, витамины).

Кроме того, предлагается отстранять от поставок в учебные и другие учреждения поставщиков, уличенных в обороте фальсификата или допустивших иные нарушения.

При этом эксперты отметили, что в сфере общепита наблюдается нехватка порядка 30 тысяч сотрудников. Это может осложнить реализацию реформы.

