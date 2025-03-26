SHOT: жители Белгорода сообщили о громких взрывах

По словам очевидцев, первые громкие звуки взрыва в небе над районом Харгора раздались около 00:15. Кроме того, на юго-западе были слышны звуки, характерные для пролета беспилотников. Беспилотники летели на низкой высоте. Отмечается, что как минимум один БПЛА был уничтожен.

Как сообщает Mash, ВСУ атаковали Белгород. Официальной информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее украинский беспилотник попал по храму в селе Ясные Зори Белгородского района. Был поврежден купол.