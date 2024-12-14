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Возгорание локализовано на топливном объекте под Орлом после удара БПЛА ВСУ

11 украинских дронов ликвидированы над Орловской областью за ночь. Пожар на получившем повреждения объекте топливной инфраструктуры удалось локализовать, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.

Никто не пострадал. Сотрудники служб продолжают ликвидацию последствий ночной атаки.

Клычков напомнил жителям Орловской области, что нельзя публиковать фото и видео с мест, где произошел инцидент. Это помогает противнику.

Ранее украинские боевики нанесли удар беспилотником по автомобилю в Бирюче под Белгородом. Погиб мирный житель.