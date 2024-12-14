Возгорание локализовано на топливном объекте под Орлом после удара БПЛА ВСУ

Спецоперация

11 украинских дронов ликвидированы над Орловской областью за ночь. Пожар на получившем повреждения объекте топливной инфраструктуры удалось локализовать, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.

Никто не пострадал. Сотрудники служб продолжают ликвидацию последствий ночной атаки.

Клычков напомнил жителям Орловской области, что нельзя публиковать фото и видео с мест, где произошел инцидент. Это помогает противнику.

Ранее украинские боевики нанесли удар беспилотником по автомобилю в Бирюче под Белгородом. Погиб мирный житель.