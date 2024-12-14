В Орле при атаке беспилотников загорелось топливо
ВСУ совершили массированную воздушную атаку на Орловскую область
ВСУ совершили массированную воздушную атаку на Орловскую область, есть повреждения инфраструктуры, сообщил губернатор Андрей Клычков.
«В результате массированной атаки беспилотников произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов», — написал глава региона в соцсетях.
Жертв и пострадавших нет.
Ранее ПВО отбила атаку дронов ВСУ на Кубань и Брянскую область.