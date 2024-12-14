ПВО уничтожила несколько беспилотников над Кубанью
В Краснодарском крае ПВО уничтожила украинские беспилотники
В нескольких муниципалитетах Краснодарского края ПВО уничтожила беспилотники, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
«В станице Марьянской обломки одного из БПЛА упали на частный дом, частично повреждены хозпостройки, выбиты окна. Пострадавших нет», — написал глава региона в соцсетях.
На месте работают экстренные и специальные службы. Жителям помогают восстановить имущество.
Ранее система ПВО сработала в Орле.