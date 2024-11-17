Мирный житель погиб после удара БПЛА ВСУ по автомобилю в Бирюче под Белгородом

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Гладков: дрон ВСУ ударил по легковой машине в селе Бирюч Белгородской области

Украинские боевики нанесли удар по легковой машине с помощью дрона-камикадзе в населенном пункте Бирюч в Белгородской области. В автомобиле ехали мирные жители, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Мужчина получил тяжелые ранения и умер. Он ехал вместе с женой. Девушке удалось выжить, от госпитализации она отказалась.

В селе Бирюч Валуйского округа Белгородской области с 27 октября 2022 года действует режим чрезвычайной ситуации. Тем не менее, местные жители не стали уезжать из населенного пункта.

Ранее сообщалось, что Белгородская область подверглась 18 обстрелам ВСУ за последние сутки. Использовались как дроны, так и артиллерийские боеприпасы.