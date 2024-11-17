Белгородская область подверглась 18 обстрелам ВСУ за последние сутки

В течение последних суток Белгородская область России 18 раз была обстреляна ВСУ, которые задействовали в атаках в том числе беспилотники. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате обстрелов и атак в различных населенных пунктах Белгородского и Борисовского районов произошли серьезные инциденты. В районе Белгорода пострадали поселки Майский, Малиновка, Октябрьский, села Бессоновка, Вергилевка, Журавлевка, Наумовка, Никольское, Петровка, Репное и Щетиновка, а также хутор Валковский. Зафиксировано 5 обстрелов артиллерией с выпуском 40 боеприпасов и 12 атак беспилотников, из которых 6 были успешно сбиты ПВО.

В итоге пострадали социальные объекты, автомобили и электроснабжение. В районе Борисова село Грузское подверглось атаке 7 беспилотников. Пострадали частный дом, 2 постройки и автомобиль, который получил серьезные повреждения.

В результате вооруженных действий на территории Волоконовского района произошел обстрел хуторов Плотвянка и Шаховка, в результате которого было выпущено 3 снаряда и сброшено одно взрывное устройство с использованием беспилотного летательного аппарата. В результате этого инцидента была нарушена работоспособность линии электроснабжения.

Также в Грайворонском муниципальном округе село Козинка подверглось обстрелу, в ходе которого было выпущено 2 боеприпаса, но без каких-либо негативных последствий. В Прохоровском районе был сбит беспилотник самолетного типа с помощью системы ПВО, однако это не привело к дальнейшим инцидентам.

И в Шебекинском муниципальном округе наблюдались атаки по городу Шебекино, а также по селам Муром, Ржевка, Середа, хуторам Марьино и Мухин. В результате трех обстрелов было выпущено 12 боеприпасов и совершено нападение при помощи 14 беспилотных летательных аппаратов, из которых удалось сбить только три.

В течение последних 24 часов были повреждены два частных дома и четыре квартиры, а также были затронуты линия электропередачи и объекты промышленности, включая три производственных здания, склад, оборудование и два грузовых автомобиля на территории двух предприятий.