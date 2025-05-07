Военные сбили летевший на Москву беспилотник

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Российские военнослужащие уничтожили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков дрона работают экстренные службы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

По словам градоначальника, БПЛА сбили силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны. Информации о наличии разрушений или пострадавших пока не приводилось.

Между тем в подмосковном городском округе Раменское сработали системы ПВО. До этого там вводили режим воздушной опасности. Жителей призывали не подходить к окнам и пройти в укрытия.

До этого власти горокруга Жуковский объявили режим «Внимание по БПЛА».