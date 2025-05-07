В Раменском работает ПВО

Системы противовоздушной обороны (ПВО) открыли огонь в подмосковном Раменском. Жителей призвали не снимать работу ПВО на камеру и не выкладывать кадры в Сеть, сообщается в Telegram-канале «Радар Раменское» , созданном администрацией городского округа.

Населению советуют отойти дальше от окон и при необходимости звонить по номеру 112. Власти напомнили, что при обнаружении фрагментов сбитых БПЛА к ним нельзя приближаться ближе чем на 200 метров. Жителям, нашедшим детали сбитых дронов, необходимо оповестить об этом экстренные службы.

Ранее в Раменском объявили воздушную опасность. Администрация подмосковного Жуковского также вводила режим «Внимание по БПЛА».

Накануне, 6 мая, украинские беспилотники пытались атаковать Московский регион. Во время отражения налета обломки БПЛА упали на завод «Базальт» в Пушкинском городском округе, вызвав повреждения.