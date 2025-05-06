Москва отражает атаки украинских дронов

сегодня в 22:09

ПВО уничтожила два БПЛА на подлете к столице

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о продолжающихся попытках атак беспилотников на столицу.

Сегодня силами ПВО министерства обороны были перехвачены и уничтожены еще два вражеских БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы, написал мэр столицы в своем Telegram-канале.

Ранее ПВО ликвидировала три дрона ВСУ на подлете к Москве.

Из-за воздушной опасности, несколько самолетов, летевших в Москву, ушли на запасные аэродромы.