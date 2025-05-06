сегодня в 20:54

Летевшие в Москву самолеты ушли на запасные аэродромы из-за закрытия аэропортов

Из-за ограничений по использованию воздушного пространства в районах временно закрытых аэропортов Центральной России несколько самолетов, летевших в Москву, ушли на запасные аэродромы, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Авиалайнеры прибудут в первоначальные аэропорты позднее запланированного. На фоне этого возможны задержки в выполнении последующих рейсов.

Специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД проводят усиленный мониторинг деятельности воздушных гаваней в столичном регионе.

Если рейс будет задержан на продолжительное время, пассажиры будут обслуживаться в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Ранее ограничения были введены на работу аэропортов Внуково и Домодедово. В аэропорту Жуковский они тоже действовали, но были сняты в 18:59.