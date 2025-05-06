сегодня в 18:45

Росавиация: ограничения на работу введены в аэропортах Внуково и Домодедово

Временные ограничения на работу ввели во вторник вечером в столичных аэропортах Внуково и Домодедово, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения на прием и выпуск самолетов действуют с 18:19 по московскому времени.

Данные меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров.

Во вторник в 16:50 временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропорту Жуковский после введения режима «Внимание по БПЛА».