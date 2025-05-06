Аэропорт Жуковский открыли для приема и выпуска самолетов
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Аэропорт Жуковский вновь принимает и выпускает воздушные суда, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения были сняты в 18:59 по московскому времени. Их вводили в 16:50 на фоне режима «Внимание по БПЛА», который объявили власти городского округа.
Эти меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров.
Также ограничения были введены на работу аэропортов Внуково и Домодедово.