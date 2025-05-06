Минобороны: средства ПВО обнаружили и сбили 2 дрона ВСУ над Московским регионом

сегодня в 20:07

Дежурные средства ПВО обнаружили и сбили 13 украинских беспилотников самолетного типа в небе над Московским регионом, а также Калужской и Тульской областями, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Инциденты произошли во вторник с 17:21 до 18:40 по московскому времени.

В оборонном ведомстве отметили, что 7 дронов ВСУ были ликвидированы над Калужской областью, 4 — над Тульской областью и 2 — над Московским регионом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российские военные сбили три украинских беспилотника, пытавшихся атаковать столицу. На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.