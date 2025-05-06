сегодня в 18:59

Еще один беспилотник сбили на подлете к Москве

Российские военные сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. Ранее средства ПВО уничтожили два дрона, пытавшихся атаковать столицу, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Экстренные службы работают на месте падения обломков БПЛА. Информации о наличии пострадавших при атаке беспилотников не приводилось.

Ранее в администрации Богородского городского округа Подмосковья сообщили об уничтожении дрона, летевшего на Москву. Беспилотник сбили с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).

Тем временем Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Домодедово и Внуково. Воздушные гавани закрыли на прием и выпуск самолетов.