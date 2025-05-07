Обломки беспилотников упали на завод «Базальт» в Подмосковье, есть разрушения

Обломки беспилотников противника упали на завод «Базальт» в Красноармейске. Есть разрушения, но никто не пострадал.

«Осторожно, Москва» ночью писала, что жители Красноармейска слышали звуки работы средств ПВО, грохот.

Еще жители видели пожар рядом с местным заводом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.