В Жуковском объявили режим «Внимание по БПЛА», в Раменском — воздушная опасность
Власти горокругов Раменское и Жуковский предупредили о возможном налете БПЛА
Фото - © Александр Щепин / Фотобанк Лори
Власти подмосковного Жуковского ввели режим «Внимание по БПЛА». В Раменском также объявлена воздушная опасность, жителей просят избегать нахождения на открытой местности, сообщается в Telegram-каналах «Радар Жуковский» и «Радар Раменское», созданных администрациями городских округов.
Населению Раменского советуют не приближаться к окнам, перейти в центральные части зданий или подвалы. Тем, кто находится на улице, нужно зайти в укрытие или подходящее место.
Накануне, 6 мая, Московский регион подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Некоторые дроны сбивали в Подмосковье, обломки падали на завод «Базальт» в Пушкинском городском округе.