сегодня в 16:37

Власти горокругов Раменское и Жуковский предупредили о возможном налете БПЛА

Власти подмосковного Жуковского ввели режим «Внимание по БПЛА». В Раменском также объявлена воздушная опасность, жителей просят избегать нахождения на открытой местности, сообщается в Telegram-каналах «Радар Жуковский» и «Радар Раменское» , созданных администрациями городских округов.

Населению Раменского советуют не приближаться к окнам, перейти в центральные части зданий или подвалы. Тем, кто находится на улице, нужно зайти в укрытие или подходящее место.

Накануне, 6 мая, Московский регион подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Некоторые дроны сбивали в Подмосковье, обломки падали на завод «Базальт» в Пушкинском городском округе.