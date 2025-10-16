Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области

Зуев погиб в результате атаки вражеского дрона. Также тяжелое ранение получил военкор Юрий Войткевич.

Иван Зуев работал в агентстве несколько лет, его профессионализм неоднократно был отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте текущего года военкору была объявлена благодарность главы государства Владимира Путина.

В конце апреля у военкора издания «Красная звезда» Никиты Гольдина остановилось сердце в больнице. Гольдин был тяжело ранен 24 марта в результате удара украинской армии снарядами HIMARS. Он был вместе с погибшими корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком, оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым и водителем Александром Сиркели.

