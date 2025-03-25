Корреспондент «Звезды» получил тяжелое ранение при атаке ВСУ в ЛНР

Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин тяжело ранен при атаке ВСУ в ЛНР, он был вместе с погибшими оператором телеканала Андреем Пановым и водителем Александром Сиркели, сообщается в Telegram-канале « Звезды ».

«Украинские боевики нанесли прицельный удар по гражданской машине двумя ракетами HIMARS», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о гибели военкора газеты «Известия» Александра Федорчака, а также оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. О гибели российских журналистов стало известно 24 марта от редакций, в которых они работали.

На ближайшем заседании по Украине в СБ ООН российская сторона планирует поднять вопрос о гибели сотрудников СМИ, об этом сообщили в постпредстве.