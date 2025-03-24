Россия планирует поднять вопрос о гибели журналистов на заседании в СБ ООН

Россия планирует обсудить смертельные атаки украинских вооруженных сил на представителей российской прессы во время предстоящего совещания Совета Безопасности ООН, посвященного украинскому конфликту, пишет РИА Новости .

Речь идет о гибели военкора газеты «Известия» Александра Федорчака, а также оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. О гибели российских журналистов стало известно 24 марта от редакций, в которых они работали.

На ближайшем заседании по Украине в СБ ООН российская сторона планирует поднять вопрос о гибели сотрудников СМИ, об этом сообщили в постпредстве.

Ранее в офисе генсека ООН отреагировали на гибель журналиста Федорчака, заявив, что это убийство необходимо расследовать. На тот момент о смерти Панова и Сиркели еще не было известно.