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Военкор «Красной звезды» Никита Гольдин скончался в больнице после ранения

У корреспондента издания «Красная звезда» Никиты Гольдина остановилось сердце в больнице после полученного ранения, сообщает «Царьград» .

Близкие, коллеги и сослуживцы Гольдина до последнего надеялись, что он будет жить, но врачи не смогли его спасти.

Гольдин был тяжело ранен 24 марта в результате удара украинской армии снарядами HIMARS. Он был вместе с погибшими корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком, оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым и водителем Александром Сиркели.

После атаки посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник подчеркнул, что ВСУ преднамеренно выслеживают российских журналистов.