Мирошник: ВСУ намеренно выслеживают российских журналистов

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины преднамеренно выслеживают российских журналистов. Владимир Зеленский дал им приказ игнорировать любые нормы, написал он в своем Telegram-канале .

«Бьют преднамеренно по мирным, по известным им местам, выслеживают журналистов…», — отметил он.

Ранее сообщалось о гибели военкора газеты «Известия» Александра Федорчака, а также оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. О гибели российских журналистов стало известно 24 марта от редакций, в которых они работали.

Кроме того, корреспондент «Звезды» Никита Гольдин тяжело ранен при атаке ВСУ в ЛНР, он был вместе с погибшими оператором телеканала Андреем Пановым и водителем Александром Сиркели.

Корреспондент ТАСС Михаил Скуратов пострадал в результате атаки ВСУ в Курской области.