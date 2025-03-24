Корреспондент ТАСС получил ранение в результате атаки ВСУ в Курской области
Корреспондент ТАСС Михаил Скуратов ранен в результате атаки ВСУ в Курской области, сообщает агентство.
Скуратов работал в Суджанском районе. Угрозы его жизни нет.
Как сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram-канале, журналист обратился в областную больницу: у него минно-взрывная травма и осколочное ранение левой голени.
«Украинские нацисты наносят подлые удары даже по журналистам», — написал Хинштейн.
Ранее газета «Известия» сообщила о гибели своего корреспондента Федорчака от артиллерийского огня украинских военных во время выполнения профессиональных обязанностей. Трагедия произошла на купянском направлении Харьковской области, где он готовил репортаж непосредственно перед гибелью.