Корреспондент ТАСС получил ранение в результате атаки ВСУ в Курской области

Корреспондент ТАСС Михаил Скуратов ранен в результате атаки ВСУ в Курской области, сообщает агентство .

Скуратов работал в Суджанском районе. Угрозы его жизни нет.

Как сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram-канале, журналист обратился в областную больницу: у него минно-взрывная травма и осколочное ранение левой голени.

«Украинские нацисты наносят подлые удары даже по журналистам», — написал Хинштейн.

Ранее газета «Известия» сообщила о гибели своего корреспондента Федорчака от артиллерийского огня украинских военных во время выполнения профессиональных обязанностей. Трагедия произошла на купянском направлении Харьковской области, где он готовил репортаж непосредственно перед гибелью.