Сила русской армии и народа — в человечности к врагу, ведь только сильный человек может быть великодушным. Именно эти качества и готовность простить украинцев помогут России победить, сообщил РИАМО военный корреспондент «Соловьев LIVE», редактор издания УРАЛ LIVE Андрей Гусельников.

История матери погибшего бойца из ЛНР

Военкор вспомнил сюжет из луганского Свердловска — интервью с матерью, которая 9 лет ждет с войны своего сына, пропавшего без вести в 2015-м. Горе этой женщины не уходит, рана не затягивается со временем, потому что ее сына нет ни среди живых, ни среди мертвых. Гусельников уверен, что с вероятностью 99% он погиб и попал к ВСУ — жене звонили с его телефона, но с украинской стороны.

«В этой истории меня поразило как раз поведение украинских военных. Вы дозвонились до жены вашего убитого врага — почему не передать „200-го“ на обмен? Только потому, что она побоялась назвать свой адрес в ЛНР? И потом его и его братьев по оружию вытащили из морга и бросили гнить в каких-то складах!» — вспоминает журналист.

Русские солдаты не воюют с мертвыми и пленными

На этом фоне совершенно по-другому выглядят солдаты ВС РФ, которые на передовой, под обстрелом, рискуя жизнью, собирают тела вражеских «200-х». Понятно, что это нужно и для пользы дела (для получения разведданных), но и гуманитарная, человеческая составляющая в этом есть: вражеские трупы потом передаются для обмена.

«„Мы не воюем с мертвыми!“ — такие слова я не раз слышал от наших бойцов и командиров. Да, трупы врага восторга не вызывают: в Мариуполе, где в дни боев они валялись повсеместно, мне доводилось и слышать проклятия в их адрес, и видеть плевки в них (и от наших бойцов, и от местных жителей). Но никто не бросал их ни в какие склады и не сбрасывал в шахты», — подчеркнул Гусельников.

По его словам, все эти тела собирались, свозились в морг, после чего тех, кого идентифицировали, везли на обмен. А тех, кого не удалось опознать, хоронили под номером. Военкор был на кладбище под Мангушем, где сотни таких могил — безымянных, но под номерами. Теоретически, при совпадении ДНК останки таких «200-х» могут быть эксгумированы и переданы родным.

«Точно так же наши не воюют с пленными. „Если он сдался, он для меня уже не враг“, — говорил мне командир разведвзвода в Кременной. И, если человек сдался сам, то в 90% случаев с ним все будет хорошо — его, скорее всего, даже бить не будут. А теперь вспомним, как ВСУ и нацбаты обращаются с нашими пленными? Я несколько раз делал интервью с бойцами, несколько раз снимал обмены пленных: мы возвращаем бойцов ВСУ откормленных, подлеченных, бодрых — навстречу идут наши бойцы часто в очень плохом состоянии», — вспоминает военкор.

История ребенка-узника гетто

Также Гусельников вспомнил историю, рассказанную знаменитым уральским медиком — создателем и долгие годы бессменным главврачом свердловского госпиталя ветеранов войн Семеном Спектором, который в годы войны был ребенком-узником гетто. Вскоре после освобождения из концлагеря он наблюдал, как советские солдаты вели через город колонну военнопленных. И конвоир попросил его, тогда еще пацана, дать пленным еды.

«Все эти пленные немцы (а также венгры, австрийцы и бандеровцы) попали в лагеря на бескрайних просторах России — от западной части до Урала и Сибири. Работали на рудниках и отстраивали города. Жили не в райских условиях, но большинство выжило и после 1955 года вернулось домой, хотя бандеровцев точно не стоило отпускать!» — заявил военкор.

Мы украинцам — братья

Русские не воюют с трупами и пленными. Человек, который сдался, — уже не враг. Совершенно отдельная категория — это украинские нацисты, которым не стоит ждать ласкового обращения, но, как показала практика, даже им все прощают и отпускают.

«Мне кажется, в этой человечности, которая проявляется даже по отношению к врагу, наша сила. Только сильный человек может быть великодушным. И именно эта человечность, готовность простить украинский народ поможет нам победить. А победим мы только тогда, когда украинцы поймут или вспомнят, что мы им не враги. Что мы братья. Но как же сложно будет пробиться сквозь промытые пропагандой мозги», — заключил военкор.

О военкоре Гусельникове

Гусельников трижды был в командировках в Донбассе. В 2014–2015 годах освещал взятие донецкого аэропорта, Дебальцевскую операцию, выезжал на обстрелы городов ЛНР, обмены пленных, публиковал репортажи о становлении республик и налаживании мирной жизни в Донецке и Луганске.

В 2022–2024 годах освещал освобождение Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, боевые действия почти на всех участках фронта, референдум 2022 года в ЛНР и выборы в 2023 и 2024 годах в Херсонской области.

Подготовил десятки репортажей о боевой работе российских бойцов самых разных подразделений, не раз бывал на передовой. Весной 2022 года совместно с волонтером Евгением Ганеевым вывез из Мариуполя во время боев в городе около 50 мирных жителей и доставил в больницы около 10 раненых и людей в тяжелом состоянии.

Проект РИАМО «Герои-военкоры»

Фото - © РИАМО

Военные корреспонденты — герои нашего времени. Они рискуют жизнями, чтобы народ мог узнать о событиях с первых уст, позволяют всей России и миру увидеть правду своими глазами. Доблестным свидетелям самых страшных и трагических событий — военным корреспондентам, которые трудились во время Великой Отечественной войны, и их преемникам, работающим сегодня, посвящен проект РИАМО «Герои-военкоры». В нем идет речь о великих предках и бесстрашных современниках.

Авторы спецпроекта РИАМО изучили архивы, биографии военкоров, их произведения. Они постарались выбрать и показать трогательные и знаковые человеческие истории, представить читателям воспоминания, мемуары, показать, как опасен и нелегок труд соотечественников, предшественников, коллег-журналистов, как трудны были их быт и работа.

Спецпроект также рассказывает, как работают военкоры-современники, насколько изменилась техническая составляющая, на какой риск идут профессионалы, добывая правду.