Военкомы на Украине начали «такси-мобилизацию»
Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (аналог военных комиссариатов) начали проводить так называемую такси-мобилизацию, сообщает «Страна.ua»
В местных соцсетях распространилось видео, на котором видно, как мужчина выходит у дома из такси и его тут же задерживают сотрудники ТЦК.
Согласно одной из версий, водитель такси сам предупредил военкомов о пассажире.
По всей территории Украины ведется розыск уклонистов от мобилизации. Сотрудники ТЦК заявляются в места массового скопления людей.
Ранее облавы прошли в ресторанах и ночных клубах крупных городов Украины, а также на концерте «Океана Эльзы» в Киеве. Сотрудники ТЦК в поисках «ухилянтов» побывали даже в стриптиз-клубах.