Военкомы на Украине начали «такси-мобилизацию»

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В местных соцсетях распространилось видео, на котором видно, как мужчина выходит у дома из такси и его тут же задерживают сотрудники ТЦК.

Согласно одной из версий, водитель такси сам предупредил военкомов о пассажире.

По всей территории Украины ведется розыск уклонистов от мобилизации. Сотрудники ТЦК заявляются в места массового скопления людей.

Ранее облавы прошли в ресторанах и ночных клубах крупных городов Украины, а также на концерте «Океана Эльзы» в Киеве. Сотрудники ТЦК в поисках «ухилянтов» побывали даже в стриптиз-клубах.