Водолацкий: Россия применит другое оружие, если Киев получит дальнобойные ракеты

Если Украине поставят дальнобойные ракеты, то Россия вынуждена будет применить «другое» оружие, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, сообщает РИА Новости .

По его словам, если информация о вооружении Киева подтвердится практически, то Москва ответит соответствующе.

Водолацкий отметил, что Россия должна будет обеспечить безопасность своих городов, которые будут находиться под угрозой обстрелов. Поэтому возникнет необходимость применения «другого» оружия.

Он отметил, что такое оружие у РФ имеется. Однако депутат не стал уточнять, о каком именно виде идет речь.

Ранее стало известно, что США, ФРГ, Франция и Британия разрешили Украине бить дальнобойным оружием по РФ. Германия планирует передать Киеву такое вооружение.

Между тем глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что РФ была готова к такому сценарию. Парламентарий заявил, что у России есть все, чтобы ответить.