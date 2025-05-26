Картаполов о снятии запрета по ракетам для Киева: мы к этому давно готовы

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал снятие западными странами запрета на использование Украиной дальнобойного оружия. Он заявил, что Россия давно готова к такому варианту событий, сообщает SHOT .

«Мы давно тот вариант просчитывали, мы к нему готовы, пусть страдают дальше теперь: их опять, как лохов, провели, сказали, что надо попробовать продолжать повоевать с Россией — пусть воюют», — заявил Картаполов.

Парламентарий отметил, что для этого у России есть все, а также призвал западные страны и Украину «пенять на себя». Более того, он напомнил, что накануне были нанесены удары по аэродрому и заводу на Украине, а перед этим по судну, которой привезло оружие.

«Вот украинцы и завыли, заплакали. Те решили спасать», — добавил Картаполов.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия снимает ограничения на дальнобойность оружия, поставляемого Украине. Он добавил, что Франция, США и Великобритания также снимают соответствующие запреты.

В Сети опубликовали карту возможных ударов по регионам России в случае снятия Евросоюзом ограничения на дальнобойные ракеты. Тогда они могут долететь и до Москвы.