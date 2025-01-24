Власти: в Сергиево-Посадском городском округе отразили атаку беспилотника

Сотрудники экстренных служб уже работают на месте происшествия. Разрушений и пострадавших нет.

Ранее в районе Подольска сбили два БПЛА, летевших на Москву. Кроме того, дроны, летевшие на столицу, были сбиты в городском округе Коломна и Раменском муниципальном округе.

Всего в течение прошедшей ночи российская система ПВО перехватила и уничтожила 121 украинский беспилотник в небе над страной. Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 37.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Вы (представители власти региона – ред.) это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.