В Подмосковье определили обладателя второго Кубка футбольных мам в новом сезоне

В городском округе Красногорск завершился второй летний Кубок футбольных мам 2025 года. Обладателем трофея стала команда «Северная Пальмира» из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

По итогам проведенных игр в «Золотом Кубке» первое место заняла команда «Северная Пальмира» из Санкт-Петербурга, на второй строчке расположился «Юниор» из Клина и замкнули призовую тройку «Апельсинки» из Москвы. В «Серебряном Кубке» золотые медали у московской команды «Футбольные мамы», серебро в активе «Динамо» из Брянска и бронзу завоевала еще одна команда «Футбольные мамы» из Москвы. «Кубок Надежды» завоевала московская сборная «Футбольные мамы».

Лучшим вратарем турнира признана Ольга Краснощекова («Сборная Футбольных мам»), лучшим защитником — Алина Зиновьева («Юниор»), лучшим нападающим — Жанна Крупенина («Юниор»), лучшим игроком Кубка стала Вера Солошенко («Северная Пальмира»).

Второй летний Кубок футбольных мам прошел в соответствии с целями государственной программы «Спорт России» в городском округе Красногорск налыжном стадионе «Зоркий» 12 июля. Следующий турнир футбольных мам состоится в Дмитрове 30 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.