«Нужно время на раздумья»: Песков назвал заявления Трампа весьма серьезными
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления, прозвучавшие от американского лидера Дональда Трампа, весьма серьезными, сообщает РИА Новости.
Песков подчеркнул, что что-то из произнесенного Трампом адресовано лично президенту России Владимиру Путину. По его словам, Кремлю нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне.
«Если и когда президент Путин посчитает необходимым, он это обязательно прокомментирует», — отметил официальный представитель Кремля.
Он призвал не забегать вперед и дождаться решения российского главы по данному вопросу.
При этом Песков заявил, что подобные решения, которые принимают и в США, и в странах НАТО, воспринимаются на Украине не как сигнал к миру, а как сигнал продолжать конфликт.
Пресс-секретарь президента РФ вновь напомнил, что Москва по-прежнему готова провести третий раунд переговоров с Киевом, но предложений по встрече так до сих пор и не поступало.
Накануне Дональд Трамп сообщил, что США могут ввести вторичные санкции в отношении РФ и ее торговых партнеров, если Москва и Киев не заключат сделку об урегулировании конфликта в ближайшие 50 дней.