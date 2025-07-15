«Нужно время на раздумья»: Песков назвал заявления Трампа весьма серьезными

Песков: новые заявления Трампа весьма серьезные, Кремлю нужно время на раздумья

Песков подчеркнул, что что-то из произнесенного Трампом адресовано лично президенту России Владимиру Путину. По его словам, Кремлю нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне.

«Если и когда президент Путин посчитает необходимым, он это обязательно прокомментирует», — отметил официальный представитель Кремля.

Он призвал не забегать вперед и дождаться решения российского главы по данному вопросу.

При этом Песков заявил, что подобные решения, которые принимают и в США, и в странах НАТО, воспринимаются на Украине не как сигнал к миру, а как сигнал продолжать конфликт.

Пресс-секретарь президента РФ вновь напомнил, что Москва по-прежнему готова провести третий раунд переговоров с Киевом, но предложений по встрече так до сих пор и не поступало.

Накануне Дональд Трамп сообщил, что США могут ввести вторичные санкции в отношении РФ и ее торговых партнеров, если Москва и Киев не заключат сделку об урегулировании конфликта в ближайшие 50 дней.