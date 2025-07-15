В Подмосковье 3,6 тыс участников СВО воспользовались льготой по транспортному налогу

Мособлдума подводит итоги весенней сессии. В ходе работы подмосковного парламента был принят закон, расширяющий действие льготы по транспортному налогу для участников СВО, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Льгота будет распространяться на всех участников спецоперации, в том числе на тех, кто участвует в боевых действиях в составе добровольческих формирований, сотрудников Росгвардии, полиции. Для всех бойцов специальной военной операции социальные гарантии должны быть равны. Это всегда подчеркивает и наш президент», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что «льготой по транспортному налогу уже воспользовались более 3,6 тысячи участников СВО».

«Мы ожидаем, что за следующие налоговые периоды количество получателей увеличится, учитывая расширение применения этой льготы», — добавил парламентарий.

Ответы на вопросы по реализации закона:

Льгота предоставляется в проактивном порядке, то есть без заявления. В случае если в налоговом уведомлении льгота не учтена — налогоплательщик для предоставления льготы может обратиться в налоговый орган через личный кабинет налогоплательщика, в МФЦ, по почте либо лично, представив заявление по форме КНД 1150063.

К заявлению необходимо представить документы, подтверждающие участие в специальной военной операции, либо указать реквизиты документов в заявлении.

На какие виды транспорта действует льгота

Только в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, с 2025 года — до 200 лошадиных сил,

Если автомобиль оформлен на супруга/супругу участника СВО

Да, переоформив автомобиль на участника спецоперации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.