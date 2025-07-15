Молодые активисты Подмосковья могут принять участие во Всероссийской премии «Шум»

До 25 октября проходит Всероссийская молодежная премия в сфере медиа и журналистики «ШУМ». Проект реализуется студенческим медиацентром «ШУМ» при поддержке федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Премия направлена на выявление и поддержку талантливых молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, работающих в медиасфере. Конкурс предоставляет возможности для обмена опытом, развития медиапроектов, укрепления профессионального сообщества и раскрытия новых талантов в журналистике и медиа.

В 2024 году премия прошла впервые. В ней участвовали 10 тысяч активистов со всей страны. В 2025 году конкурс включает 12 номинаций, которые охватывают множество форматов и направлений. В каждой номинации будут определены три победителя. Призовой фонд составит 12 миллионов рублей: 600 тысяч рублей за первое место, 300 тысяч — за второе и 100 тысяч — за третье.

Проект состоит из четырех этапов:

до 17 августа — прием заявок от конкурсантов;

с 5 по 20 сентября — заочная оценка заявок экспертным советом;

с 29 сентября по 18 октября — народное голосование;

24 октября — очная защита проектов финалистами перед жюри.

Церемония награждения победителей состоится 25 октября в национальном центре «Россия» в Москве.

Подробности о номинациях, правилах участия и требованиях к работам доступны на официальном сайте премии — premiyashum.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.