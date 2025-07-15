Жители Раменского могут бесплатно обмениваться книгами в парке

В городском парке в Раменском работают специальные зоны для буккроссинга — бесплатного книгообмена между читателями. Шкафы для размещения книг установлены на территории парка в рамках благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Шкафы для буккроссинга установлены в парке неподалеку от главной сцены «Лира» и детской площадки «Белочка парк». Посетители парка могут брать понравившиеся книги для чтения, а также оставлять свои издания на полках шкафов.

В минувшие выходные шкафы пополнились новой литературой от Раменской центральной библиотеки. Сотрудники библиотеки периодически пополняют запасы художественной литературы в шкафах для свободного доступа читателей.

Буккроссинг — это международное движение, цель которого сделать процесс чтения более свободным и доступным. Книги оставляют в общественных местах для того, чтобы другие люди могли их взять, почитать и затем оставить в другом месте для следующего читателя.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.