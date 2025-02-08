Весь двор в обломках: появилось видео последствий падения БПЛА на дома в Ростове

Жители Ростова-на-Дону показали на видео, как выглядят жилые дома и прилегающие к ним территории после падения сбитых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Новости Ростова» .

Сначала на видео попали звуки того, как летят вражеские дроны, а затем — как падают и взрываются. После детонации в Ростове-на-Дону сработали сигнализации у припаркованных поблизости автомобилей.

На опубликованных кадрах с последствиями падения дронов видно, что прилегающая территория засыпана стеклами, вылетевшими из окон. Подъездные двери также не выдержали и наполовину слетели с петель. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что повреждения получили окна и оконные рамы в 14 многоквартирных жилых домах. В одном из домов повредилась газовая труба. Все службы оперативно приступили к ликвидации последствий. Для жителей домов организованы пункты временного размещения и питания.

В ночь на 8 февраля украинская сторона атаковала Ростовскую область с помощью беспилотников. Вражеские дроны сбивали силами ПВО.