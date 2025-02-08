14 многоэтажек повреждены после удара ВСУ беспилотниками по Ростову-на-Дону

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Слюсарь: 14 домов повреждены после удара украинских БПЛА по Ростову-на-Дону

14 многоквартирных домов были повреждены в Ростове-на-Дону в результате ночной атаки беспилотников ВСУ. Повыбивало окна и оконные рамы, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

На местах падения беспилотников работают спасатели. Местным жителям предложили обогреться в пункте временного размещения и питания на базе лицея №20.

В ближайшее время проведут ряд работ. Например, специалисты поменяют поврежденную газовую трубу в одном из домов. Временно будут заклеены выбитые оконные проемы.

Ранее Слюсарь сообщал о том, что жителей в Ростове-на-Дону и Чертковском районе эвакуировали после удара беспилотников ВСУ. В Первомайском районе города повреждено остекление в нескольких пятиэтажных домах. Из одной многоэтажки эвакуировали 68 жильцов.