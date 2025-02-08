При атаке беспилотников ВСУ на Ростовскую область есть повреждения
Жителей Ростовской области эвакуировали после атаки ВСУ
Жителей в Ростове-на-Дону и Чертковском района эвакуировали после атаки ВСУ, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
В Первомайском районе Ростова получило повреждения остекление в нескольких пятиэтажных домах. Из одной многоэтажки эвакуировано 68 жильцов. Повреждены легковые автомобили.
В Чертковском районе повреждены административно-бытовые здания предприятия. Эвакуировано шесть работников.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.