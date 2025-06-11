В России вновь пытались взорвать авто ветерана СВО: подробности

В Новгородской области задержан агент украинских спецслужб. По версии следствия, злоумышленник пытался подорвать автомобиль общественника и ветерана СВО, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержанный — гражданин Украины 1997 года рождения. Силовики узнали, что он самостоятельно связался с куратором в мессенджере Telegram, после чего спланировал подрыв машину ветерана спецоперации. Для этого мужчина хотел использовать самодельную бомбу.

ФСБ России задержала фигуранта при подготовке теракта. Прочие обстоятельства выясняются.

В конце мая в результате взрыва был убит участник СВО и первый заммэра Ставрополя Заур Гурциев. Вместе с военным погиб его 29-летний знакомый, на котором, по данным СМИ, находилась бомба. Мать Гурциева позже заявляла, что ее сын был в списке целей украинских спецслужб.