Погибший ветеран СВО Гурциев знал своего предполагаемого убийцу, подтвердил СК

В Ставрополе погибли первый заммэра города Заур Гурциев и его 29-летний знакомый, подтвердила пресс-служба СК СК России по Ставропольскому краю. Следствие рассматривает все версии случившегося и не исключает, что это был теракт.

Знакомый Гурциева был местным жителем. У правоохранителей также есть основания полагать, что заммэра и его знакомый погибли из-за детонации самодельного взрывного устройства, добавили в СК.

Baza писала, что вторым погибшим при взрыве в Ставрополе оказался 29-летний Никита Пеньков, который был знаком с первым заммэра и ветераном СВО Зауром Гурциевым. По данным источников канала, молодой человек пришел на встречу с заммэра с бомбой. Силовики не исключали, что Пенькова использовали «втемную» — он мог не знать, что станет смертником. При взрыве его разорвало на куски.

Вместе с тем SHOT со ссылкой на свои источники сообщал, что, по основной версии следствия, предполагаемый подрывник Пеньков сам активировал бомбу и устроил взрыв. Самодельное взрывное устройство (СВУ) было начинено примерно 300 граммами тротила, утверждал канал.