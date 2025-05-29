Это было «втемную»: взорвавшего ветерана СВО Гурциева смертника порвало на куски

Предполагаемого убийцу ветерана СВО и заммэра Ставрополя Заура Гурциева разорвало на части при взрыве, сообщает Baza со ссылкой на источники. Правоохранители не исключают, что вероятного киллера, 29-летнего Никиту Пенькова, использовали «втемную».

По информации канала, Гурциев самостоятельно приехал к дому на улице Чехова, где Пеньков снимал квартиру. Вскоре после того, как мужчины встретились, на месте прогремел взрыв. При этом пока неясно, насколько близко общались погибшие и как они договорились о встрече.

Источники издания утверждают, что, по версии следователей, взрывное устройство находилось на самом Пенькове. После взрыва мужчину разорвало на части, а Гурциев оставался живым еще некоторое время.

«При этом, по одной из версий, Пеньков мог не знать, что устройство, которое находилось при нем, в итоге сдетонирует: его могли привести в действие дистанционно», — говорится в статье.

В квартире Пенькова провели обыски, но не нашли взрывчатых веществ.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном хранении взрывчатых веществ.