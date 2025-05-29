Мощность бомбы, которой взорвали заммэра Ставрополя и ветерана СВО Заура Гурциева, составила примерно 300 граммов в тротиловом эквиваленте, утверждает SHOT. По данным канала, взрывное устройство находилось в сумке предполагаемого убийцы-смертника, 29-летнего Никиты Пенькова.

Самодельная бомба сработала, когда Пеньков лично встретился с Гурциевым. Baza писала, что при взрыве, произошедшем на улице Чехова в Ставрополе, предполагаемого смертника разорвало на части, а ветеран СВО оставался в живых еще некоторое время. Правоохранители также не исключали, что Пенькова могли использовать «втемную» и он не знал, что станет смертником, отмечало издание.

Однако SHOT пишет, что, по основной версии следствия, предполагаемый смертник сам активировал бомбу и устроил взрыв. В пользу этого утверждения свидетельствует то, что за мгновения до подрыва Пеньков максимально приблизился к Гурциеву левым боком, где у него и была сумка, предположительно, с самодельным взрывным устройством (СВУ).

По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном хранении взрывчатых веществ, отмечала Baza.