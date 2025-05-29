Погибший Заур Гурциев был в списке целей украинских спецслужб

Мать погибшего первого замглавы Ставрополя и ветерана СВО Заура Гурциева рассказала, что ее сын был в списке целей украинских спецслужб. Елена отметила, что его давно предупреждали об этом и даже собирались выделить ему охрану, сообщает Mash .

Женщина сказала, что сын был постоянно занят в последнее время, но все равно звонил по несколько раз в сутки, а в день смерти так и не набрал. Гурциев собирался приехать в Сочи, где его дети гостили у бабушки.

По словам матери, Заур обещал провести время с семьей, но просил ее «немного потерпеть». Также он уверял мать, что, если с ним что-то произойдет, она узнает об этом первой.

Его гражданская супруга Дарья узнала о смерти Гурциева из новостей. Она рассказала, что среди ночи он проснулся и куда-то поспешно ушел, не сказав ей ни слова. Никиту П., который, предположительно, взорвал СВУ, Дарья не знает, дома у семьи он никогда не был.

При этом в СК подтвердили, что Гурциев знал своего убийцу. Следствие рассматривает все версии случившегося и не исключает, что это был теракт.

29 мая во дворе дома на улице Чехова в Ставрополе прозвучал взрыв. Оказалось, что сработало СВУ, которое было прикреплено к мужчине. Его самого буквально разорвало на части. Вместе с ним погиб и Гурциев.

Оказалось, что подрывник снял квартиру в доме ветерана СВО за 15 дней до взрыва. 29-летний мужчина поселился на улице Чехова, чтобы следить за распорядком дня своей жертвы.